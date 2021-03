Plan für Öffnung der Gastgärten: Ein bisserl Freiheit

Die in Aussicht gestellte Gastgartenöffnung vor den Osterferien ist für Wirte ein kleiner Lichtblick. Statt Freude herrschen in der Branche aber Frust und Enttäuschung. Daran ändern auch Pläne für öffentliche Gastgärten nichts.

Auf Mallorca müsste man sein. Dort dürfen die Wirte seit Dienstag wieder öffnen - allerdings vorerst nur in Außenbereichen. Auch nicht besonders lang. Um 17 Uhr müssen Restaurants, Cafés und Kneipen schon wieder schließen.

In Österreich - abgesehen von Vorarlberg - heißt es noch fast vier Wochen lang warten, bis ein Espresso oder G'spritzter, eine Frittatensuppe oder ein Schnitzel in einem Lokal bestellt werden kann. Gemäß Regierungsbeschluss dürfen auch vorerst nur Gast- und Schanigärten am 27. März (dem Tag vor Palmsonntag) wieder öffnen - nach dann insgesamt 21 Wochen coronabedingter Schließzeit.

Branchenkritik: "Wenig bis gar nicht durchdacht"

Doch die Freude über diesen Beschluss hält sich in der Branche in sehr engen Grenzen. "Dieser Schritt ist wenig bis gar nicht durchdacht", kritisiert Ernst Pühringer, Gastronomievertreter in der Wirtschaftskammer Salzburg, der in der Stadt das Gasthaus Hölle betreibt. Vieles sei in der Praxis kaum umsetzbar. "Stellen Sie sich vor, es kommt Schlechtwetter oder ein Kälteeinbruch.". Anders als im Normalbetrieb sei diesmal nämlich das Fertigessen im Lokal nicht möglich.

Zudem gebe es noch viele offene Fragen über Sperrstunden und Mindestabstände, auch andere Punkte seien noch offen. Für viele Kollegen sei der Beschluss "ein kompletter Topfen". Besser gewesen wäre es, noch länger zu warten und dann gleich "richtig" aufzumachen. Er selbst will aufsperren "im Rahmen der Möglichkeiten, ich brauche ein Geld", sagt Pühringer. Denn mit 15 Prozent Ausfallsbonus ließen sich nicht einmal die Nebenkosten der Kurzarbeit finanzieren.

Skeptisch fallen auch die Reaktionen österreichweit aus. Die angekündigte Öffnung - ab 15. März in Vorarlberg, ab 27. März in "Restösterreich" - sei zwar ein Lichtblick, in Gastronomie und Hotellerie, es würden aber Frustration und Enttäuschung überwiegen, "denn das bedeutet eine Verlängerung des Lockdowns", sagen die Branchenvertreter in der Wirtschaftskammer, Mario Pulker (Gastronomie) und Susanne Kraus-Winkler (Hotellerie). Pulker spricht von einem "Tropfen auf den heißen Stein" und einem "Schlag in die Magengrube". Die Öffnung der Gastgärten allein sei kein Geschäft, viele hätten auch gar nicht die Möglichkeit dazu.

Vor allem im städtischen Raum fehlt manchen der Platz. Für Wien hat Bürgermeister Michael Ludwig Abhilfe in Aussicht gestellt. Die Stadt will öffentliche Schanigärten einrichten. Eine gute Idee, findet Wiens Wirtesprecher Peter Dobcak. Auch er bemängelt noch fehlende Konzepte und warnt vor unterschätzen Details. So brauche es für das Betreten der WC-Anlagen Ausnahmen vom Betretungsverbot.

Eine Hauptsorge der Freiluftgastronomen bleibt das Wetter, das Ende März sehr wechselhaft sein kann. "Wenn die Sonne scheint, ist das ein guter Vorschlag, ohne Sonne ist es absurd", sagt Caféhausbetreiber Berndt Querfeld. Einen Widerspruch sieht er auch in der Tatsache, dass bei Schönwetter Leute ohne Kontrollen Kaffee zum Mitnehmen im Freien trinken würden - während nur Meter daneben im Caféhaus Test- und FFP2-Masken-Pflicht herrschen und das Personal "die Sheriffs der Nation" machen müsse. Ein offener Gastgarten könne "nur ein Strohhalm sein, außer man hat einen Vertrag mit einem Impfstoffhersteller und mit Petrus".

Er werde aufsperren, rät Kollegen aber, sich rechtzeitig mit warmen Decken zu versorgen. Tourismusministerin Elisabeth Köstinger appelliert an Städt und Gemeinden, auf Gebühren für Gastgärten zu verzichten, um das Aufsperren der Gastgärten erleichtern. Mancher in der Branche zeigt sich verwundert, dass WKÖ-Präsident Harald Mahrer erst vor wenigen Tagen einen "Öffnungsgipfel" inszeniert hat - was viele als Auftakt zu fix bevorstehenden Lockerungen verstanden. Mahrer redet sich das Ergebnis schön, "jetzt haben wir einen Fuß in der Tür", sagt er zur APA.