Plastikrecycling - Von der Nische ins Scheinwerferlicht

Mehr Kunststoff zu recyceln soll helfen, das Klima zu retten. Weltmarktführer bei den millionenteuren Recyclinganlagen ist Erema aus Ansfelden.

Ein Geschäftsmodell sei das Wiederverwerten von Kunststoff 1983 nicht gewesen. Plastik feierte seinen Siegeszug als Einwegprodukt. Recycling interessierte kaum jemanden. Gesammelt wurde Kunststoffmüll nicht, die gelbe Tonne wurde in Österreich erst 1991 eingeführt. Dass drei Kunststofftechniker in Oberösterreich damals dennoch die Firma Erema gründeten und gemeinsam begannen, Maschinen zum Wiederverwerten von Kunststoff zu entwickeln, erklärt Erema-Chef Manfred Hackl heute so: "Dahinter stand die Überzeugung, dass sich das Geschäft irgendwann rechnen wird."

Heute macht Erema (Engineering Recycling Maschinen und ...