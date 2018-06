Platter bringt Zusatz-Memorandum bei Brenner-Gipfel ein

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hat am Dienstag beim Brenner-Transit-Gipfel in Bozen ein Zusatz-Memorandum eingebracht. Zudem hat der Tiroler Landeschef angekündigt, das ursprüngliche Memorandum nur zu unterschreiben, wenn auch die Verhandlungspartner aus Deutschland und Italien dieses Zusatz-Abkommen unterzeichnen, war aus den Verhandlungen zu hören.

In diesem Zusatz-Memorandum sollen unter anderem die Lkw-Blockabfertigung, das Bekenntnis zu einer Obergrenze und die Korridor-Maut enthalten sein. Die Landeshauptleute aus Südtirol und dem Trentino, Arno Kompatscher (SVP) und Ugo Rossi (PATT), wollen zudem die Abschaffung des Dieselprivilegs für den Schwerverkehr sowie ein Lkw-Transitverbot auf der Staatsstraße, hieß es.

Der zweite Brenner-Gipfel war zunächst unter keinem besonders guten Stern gestartet. Bereits im Vorfeld hatten die kurzfristige Absage des deutschen Verkehrsministers Andreas Scheuer (CSU) und der jüngste Vorstoß der bayrischen Staatsministerin für Verkehr, Ilse Aigner, (CSU), das Lkw-Nachtfahrverbot zu lockern, in Tirol für Unmut gesorgt. Einen Tag vor dem Gipfel sagte dann auch noch Italiens Verkehrsminister Danilo Toninelli (Fünf Sterne) seine Teilnahme ab. Er führte die jüngsten Entwicklungen in der Migrationskrise im Mittelmeer ins Treffen. Toninelli stellte aber in Aussicht, ein vorbereitetes Memorandum zu unterfertigen.

Der österreichische Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) sowie Vertreter Bayerns, Tirols, Südtirols und des Trentino trafen am Dienstag im Südtiroler Bozen zusammen, um eine gemeinsame Lösung für den Transit auf der Brennerachse zu finden. Die Chancen auf eine erfolgreiche Einigung zur Lösung der Transitproblematik dürften vor allem in Anbetracht der jüngsten Zwistigkeiten zwischen Österreich und Deutschland aber eher gering sein.

Trotzdem erwartet sich Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) vom Gipfel "echte Ergebnisse und keine weiteren vagen Absichtserklärungen", wie er vor dem Treffen meinte. "Die Belastungsgrenze der Tirolerinnen und Tiroler ist überschritten", so Platter. Er sei ausschließlich der Tiroler Bevölkerung verpflichtet und nicht Berlin, Rom oder Brüssel.

Fünf Tage vor dem Gipfeltreffen hatte bereits Scheuer seine Teilnahme nach einem Gespräch mit Hofer in Berlin abgesagt. Hintergrund ist der Streit um die Lkw-Blockabfertigung in Kufstein, bei der an verkehrsreichen Tagen zeitweise nur 250 Lastwagen pro Stunde aus Deutschland nach Tirol einreisen dürfen. An dieser Maßnahme ist laut Platter aber nicht zu rütteln. Für weitere Unstimmigkeiten zwischen Tirol und Bayern hatte am Wochenende Aigner gesorgt. Sie schlug eine Lockerung des Lkw-Nachtfahrverbots vor, denn damit könne der Verkehr besser verteilt werden, meinte sie. Platter bezeichnete den Vorstoß als "inakzeptabel".

Weniger dicke Luft herrschte indes mit den politischen Vertretern südlich des Brenners. Vor allem Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP), der im Herbst Landtagswahlen zu schlagen hat, hat sich den Kampf gegen den Transit in den vergangen Wochen auf die Fahnen geschrieben. Er hatte bereits vor dem Treffen zugesagt, die Maut auch auf Südtiroler Seite anheben zu wollen. Lkw der Schadstoffklassen Euro I bis IV sollen dann pro Kilometer 88 Cent zahlen, anstatt wie bisher 18 Cent. Für die Schadstoffklassen V und VI soll die Maut schrittweise über die kommenden drei Jahre jeweils um 30 Prozent pro Jahr angehoben werden.

Die italienischen Frächterverbände liefen jedoch ebenfalls gegen die Tiroler Maßnahmen Sturm. Auch ihnen war die Lkw-Blockabfertigung oder auch die von Tirol angestrebte Lkw-Obergrenze von einer Million Fahrten pro Jahr ein Dorn im Auge. Sie hofften auf den neuen italienischen Verkehrsminister. In einem Schreiben hatten die Verbände vor dem Gipfel Toninelli zum Einsatz gegen die Blockabfertigung aufgerufen.

Die sieben Präsidenten der alpenländischen Wirtschaftskammern unterzeichneten hingegen im Vorfeld eine gemeinsame Erklärung zum Brennertransit. Sie rufen darin zu einer gemeinsamen Strategie und tragfähigen Lösung für den zunehmenden Güterverkehr auf der Brennerroute auf und verlangten den zügigen Ausbau der Bahninfrastruktur.

