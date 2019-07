Platter entscheidet Montag über Transitgipfel-Teilnahme

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) wird am kommenden Montag entscheiden, ob er an dem von Deutschlands Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) vorgeschlagenen Treffen in Berlin am darauffolgenden Donnerstag in Sachen Transitstreit teilnehmen wird oder nicht. Platters Sprecherin Katrin Pittracher bestätigte der APA einen entsprechenden Bericht der "Tiroler Tageszeitung" (Mittwochausgabe).

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER Tirols Landeshauptmann wartet Treffen auf Beamtenebene ab