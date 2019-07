Platter gibt sich zur Transit-Debatte gesprächsbereit

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hat am Mittwoch im heftigen Streit um die Tiroler Fahrverbote und sonstige Transit-Maßnahmen erklärt, dass das Bundesland "in Gespräche eintreten" wolle. Gleichzeitig machte Platter in seinem "Mündlichen Bericht" im Landtag klar, dass Tirol an den Fahrverboten im niederrangigen Straßennetz sowie den Lkw-Blockabfertigungen festhalte.

SN/APA (dpa)/Sven Hoppe Platter will dennoch an Lkw-Blockabfertigung festhalten