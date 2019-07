Platter knüpft Transit-Gipfel-Teilnahme an Bedingung

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) knüpft seine Teilnahme an dem von Deutschlands Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) vorgeschlagenen Treffen in Berlin in Sachen Transitstreit an eine Bedingung. Vor dem Gipfel müsse kommende Woche auf Expertenebene eine "Agenda mit klaren kurzfristigen Entlastungsmaßnahmen" erstellt werden, sagte Platter am Samstag der APA.

SN/APA (Expa/Groder)/EXPA/JOHANN GR Entlastung muss laut Platter im Vordergrund stehen