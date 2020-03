Pleitewelle nach Coronavirus-Krise unvermeidlich

Vielen Betrieben hilft, dass sie in guten Zeiten einen Kapitalpolster aufgebaut haben. Zusätzlichen Spielraum verschaffe ihnen die verlängerte Insolvenzfrist. Gläubigerschützen sehen Österreich besser aufgestellt als Deutschland.

Die Coronakrise trifft die Wirtschaft massiv. Die zu erwartenden wochenlangen Umsatzausfälle werden viele Unternehmen in ernsthafte Schwierigkeiten bringen. Erste Anzeichen gibt es bereits, so haben Fluggesellschaften wie Brussels Airlines, Norwegian oder Alitalia bereits um staatliche Unterstützung angesucht, auch bei der AUA-Mutter Lufthansa wird dieser Schritt diskutiert.

Eine schwere Rezession sei "unvermeidbar", sagt Peter Brezinschek, Chefökonom der Raiffeisenbank International. Er erwartet für Österreich heuer einen Einbruch beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 4,5 Prozent, die Wirtschaft der Eurozone dürfte heuer gegenüber dem Vorjahr um 4,0 Prozent schrumpfen.

Kommt damit eine Pleitewelle auf die heimische Wirtschaft zu? Das sei kaum vermeidbar, sagen Gläbigerschützer. Offen ist für sie allenfalls das Ausmaß und wann die Welle zu rollen beginnt.

Grundsätzlich hätten die österreichischen Unternehmen in den vergangenen Jahren viel Eigenkapital aufgebaut und seien im großen und ganzen krisenresistent, sagt Gerhard Weinhofer vom Gläubigerschutzverband Creditreform. Allerdings sei aufgrund der aktuellen Situation in nächster Zeit sehr wohl mit steigenden Insolvenzen zu rechnen, von einer echten "Welle" will Weinhofer allerdings nicht sprechen - zumindest vorerst nicht.

Fest steht, dass der voraussichtlich monatelange Ausfall von Umsätzen in ganzen Branchen wie der Gastronomie oder im Tourismus nicht folgenlos bleiben könne. Weinhofer erinnert an das Jahr 2009, als im Gefolge der internationalen Finanzkrise in Österreich die Zahl der Insolvenzen um neun Prozent zunahmen. Im Jahr darauf gab es dann einen Rückgang um fünf Prozent. Ob es auch diesmal eine rasche Erholung gibt, werde von der Dauer der Krise abhängen, sagt der Experte. Denn "bei einem Umsatz gegen null ist auch ein Eigenkapitalpolster schnell aufgebraucht".

Das Um und Auf sind liquide Mittel

Mit einer beträchtlichen Zunahme der Firmenpleiten rechnet Ricardo Vybiral, der Geschäftsführer des Kreditschutzverbandes von 1870 (KSV). "Liquidität ist das Kernthema", sagt er, wer keine liquiden Mittel habe, werde in Schwierigkeiten geraten. Das Ausmaß sei von mehreren Faktoren abhängig und aus heutiger Sicht nicht abschätzbar. Unternehmen rät er, jedenfalls den kürzlich beschlossenen "Rettungsschirm" der Regierung im Gesamtausmaß von 38 Mrd. Euro in Anspruch zunehmen und baldestmöglich Kontakt mit Kunden und Gläubigern aufzunehmen.

Der KSV-Chef ist überzeugt, dass sich mit der Krise auch die Form des Arbeitens verändern wird. Darauf seien Firmen, die sich bereits vorher digital aufgestellt haben, besser vorbereitet. Und für viele Unternehmen, die noch keine eigene "digitale Agenda" haben, wäre spätestens die nächste Zinserhöhung - durch teurere Kapitalkosten für notwendige Investitionen - zum echten Problem geworden, meint Vybiral. Das gelte allen voran für Branchen wie Handel, Tourismus, Hotellerie oder Messen. Das heißt "durch veränderte Kapitalkosten hätte es dieselben erwischt", sagt Vybiral.

Für wichtig halten sowohl er als auch Weinhofer die von Justizministerin Alma Zadic angekündigte Verlängerung der Frist zur Anmelldung der Insolvenz von 60 auf 120 Tage. Diese Verdopplung gebe notleidenden Unternehmen neuen Spielraum und Manövrierfähigkeit, um eine drohende Insolvenz abzuwenden und "durch das Tal der Tränen zu kommen", sagt Vybiral. Er ist überzeugt, dass die Krise viel verändern wird, auch gesellschaftlich, kulturell und persönlich. "Wir werden sehen, dass durch Videokonferenzen der soziale Kontakt nicht weniger wird", möglicherweise werde auch das Konsumverhalten generell hinterfragt.

Auch Private werden in Probleme schlittern

Auswirken werde sich die Corona-Krise auch auf die Anzahl der Privatinsolvenzen, die in der Regel mit durchschnittlich 10.000 Fällen jährlich etwa doppelt sind wie die Firmenpleiten. Derzeit sei zwar noch nichts davon zu merken. Das könnnte auch daran liegen, "dass Schuldner jetzt andere Sorgen haben", sagt Weinhofer. In der Jahresstatistik könnten sie laut Vybiral aber gar nicht so stark auffallen. Denn nach der jüngsten Reform der Privatinsolvenzen gab es 2019 einen historischen Höchstwert, weil viele Private 2018 mit der Anmeldung ihrer Insolvenz zugewartet hatten, um in die neue Regelung zu fallen.

Bessere Ausgangslage als Deutschland

Anders als in Österreich könnten viele deutsche Unternehmen weniger gut vorbereitet auf eine Krise sein, stellt die Creditreform fest. Viele kleinere Unternehmen in Deutschland hätten zu Beginn der Pandemie "denkbar ungünstige Ausgangsbedingungen", heißt es in einer Analyse. Insbesondere kleinere Betriebe aus den Bereichen Gastronomie, Kfz-Zulieferer, chemische Industrie sowie dem Baugewerbe zeichneten sich durch schwache Bonität aus, zeigen Berechnungen des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in München und der Creditreform.

Mehr als zehn Prozent der deutschen Unternehmen weisen demnach eine schwache Bonitätsbewertung auf. Das gilt besonders für junge Unternehmen, vor allem dann, wenn sie gänzlich neue Produkte und Angebote auf den Markt bringen. Es sei "davon auszugehen, das diese jungen Unternehmen weitaus stärker gefährdet sind als die älteren", erwartet man bei Creditreform.