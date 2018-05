Politik an der Zapfsäule

Die Kehrtwende von US-Präsident Donald Trump gegenüber dem Iran ließ die Ölpreise steigen. Die Tendenz dazu besteht schon länger. Die Treibstoffpreise sind zum Beginn der Reisezeit so hoch wie seit etwa drei Jahren nicht.

Mit Pfingsten steht traditionell eines der verkehrsreichsten Reisewochenenden bevor, Zigtausende wollen mit dem Auto in den Kurzurlaub, vornehmlich Richtung Süden. Dass just am Beginn der Reisezeit die Spritpreise nach längerer Zeit neue Höchststände erreichen, hat mehrere Ursachen.

Einerseits zeigt die Entwicklung bei den Rohölpreisen bereits seit mehr als einem Jahr nach oben. In der Vorwoche wurden für die in Europa maßgebliche Nordseesorte Brent 78 Dollar erreicht - so viel wie seit dreieinhalb Jahren nicht. Die OPEC, die Organisation erdölexportierender Länder mit ihren 14 Mitgliedsstaaten, hatte sich Ende 2016 auch mit anderen Ländern auf Obergrenzen für die Ölförderung verständigt, um das Überangebot auf dem Weltmarkt zu verringern.