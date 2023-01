Porr setzt auf Arbeitskräfte aus Indien

Baukonzern machte damit bereits gute Erfahrungen beim WM-Stadionbau in Katar.

Der Mangel an Arbeitskräften macht dem börsenotierten heimischen Baukonzern Porr zu schaffen. Unternehmenschef Karl-Heinz Strauss spricht bewusst von einem Mangel an Arbeitskräften und weniger von speziell ausgebildeten Fachkräften. Die Aus- und Weiterbildung übernimmt der Konzern selbst.

Einen möglichen Beitrag zur Lösung des Problems sieht Strauss in Arbeitskräften von außerhalb Europas. Potenzial an qualifizierten Arbeitskräften gebe es insbesondere in Indien. "Wir haben Ende 2022 130 Inder nach Rumänien geholt und wollen diese Zahl weiter aufstocken", sagte Strauss am Mittwoch ...