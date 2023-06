Positive Stimmung im heimischen Tourismus: Der Reisehunger ist trotz Inflation groß

Trotz Inflation lassen sich wenige vom Urlaub abhalten, dafür wird öfter der Rotstift angesetzt. Ein Trend ist Radwandern.

Prächtiges Sommerwetter, zahlreiche Anfragen und bereits hohe Auslastungszahlen - das ist in Kurzform das aktuelle Stimmungsbild im heimischen Tourismus. In den Hotellerie- und Gastronomiebetrieben kommt das Geschäft gerade so richtig auf Touren.

Der Chef der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV), Walter Veit, zeichnet ein "positives Stimmungsbild quer durch Österreich". Speziell für den Juli "schaut es sehr gut aus". Für den August kann er noch nicht viel sagen - was auch daran liegt, dass sich das Buchungsverhalten ändert und die Leute ...