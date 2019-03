Post baut um 60 Mio. Euro Paketzentrum südlich von Graz

Die Post AG baut in Kalsdorf südlich von Graz ein neues Paketzentrum um rund 60 Mio. Euro. Am Montag erfolgte die Spatenstichfeier, tatsächlich hat der Bau auf dem 167.500 Quadratmeter großen Gelände bereits begonnen. Im dritten Quartal 2020 soll der Vollbetrieb anlaufen. 280 Mitarbeiter sind am Standort vorgesehen. 54.000 Pakete pro Tag sollen in dem Logistikzentrum sortiert werden.

SN/APA (STEIERMARK.AT/Streibl)/STRE Die Post bringt allen was, bald 54.000 zusätzliche Packerl pro Tag