Post sicherte sich Mehrheitsanteil an türkischer Aras Kargo

Nach jahrelangem Ringen hat sich die Post nun doch die Mehrheit am türkischen Paketzusteller Aras Kargo sichern können. Der Anteil an Aras Kargo werde von 25 auf 80 Prozent erhöht, teilte die Österreichische Post am Dienstagabend ad hoc mit. Man habe sich entsprechend mit der Gründer- und Eigentümerfamilie Aras geeinigt. Die Transaktion koste "einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag".

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Die Post ist jetzt Mehrheitseigentümer bei dem türkischen Unternehmen