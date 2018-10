Post spürt Amazon-Angriff auf Paketzustellung in Wien

Der Onlinehändler Amazon nimmt die Zustellung der Pakete im Großraum Wien verstärkt selbst in die Hand. "Wir merken mittlerweile schon, dass die da sind und das Lager hochfahren", sagte eine Post-Sprecherin am Dienstag zur APA. Die Post rüstet sich seit längerem für den Wettbewerb mit einem ihrer Großkunden. Das Amazon-Lager in Großebersdorf (NÖ) ist seit Anfang Oktober in Betrieb.

SN/APA (AFP)/LIONEL BONAVENTURE Amazon macht die Paket-Zustellung im Großraum Wien verstärkt selbst