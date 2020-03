Post startet am Mittwoch mit neuer bank99

Die Österreichische Post startet am 1. April mit ihrer neuen bank99. In 413 Post-Filialen werden Girokonten, Zahlungsverkehr, Kreditkarten, Debitkarten und Sparprodukte sowie Online-Services angeboten, wie die Post am Dienstag mitteilte. Am 4. Mai folgen die Post Partner. Für Post-Mitarbeiter gibt es wegen der Coronavirus-Krise eine Prämie von 200 Euro.

SN/APA (Symbolbild)/ROLAND SCHLAGER Für Post-Mitarbeiter gibt es wegen Corona-Krise eine 200-Euro-Prämie