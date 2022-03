Post testet bei fünf Partnern Mehrwegverpackungen

Die österreichische Post verschickt Online-Bestellungen ausgewählter Produkte bei den Partnern dm, Intersport, Tchibo und Thalia ab sofort in Mehrwegverpackungen. Die Interspar Weinwelt folgt im Laufe des Frühlings, berichteten Post und FH Oberösterreich am Montag. Das Pilotprojekt für wiederverwendbare und nachhaltige Versandverpackungen wird von der FH Oberösterreich einer ökologischen Bilanzierung unterzogen.

Die Ergebnisse aus dem bis September 2022 laufenden Pilottest sollten schon im zweiten Halbjahr 2022 vorliegen, sagte der für Paket und Logistik zuständige Post-Vorstand Peter Umundum. Die Empfängerinnen und Empfänger der Mehrwegpackerl sollen die leeren Verpackungen zusammenfalten - Anleitungen sind aufgedruckt oder beigelegt - und je nach Größe über Briefkästen, Post-Geschäftsstellen oder SB-Zonen der Post an die Händler retournieren. Die Verpackungen von dm, Thalia und Tchibo können auch in einer Filiale zurückgegeben werden. Dann werden die Verpackungen gereinigt und kommen erneut in den Versand. Zum Einsatz kommen vier verschiedene Verpackungen aus Karton, recyceltem PET und beschichtetem Holzfaserstoff, die eine Lebensdauer von 10 bis 125 Zyklen haben sollen.

Mittels Online-Fragebogen können die Empfänger von Pilotsendungen ihre Erfahrungen dem Projektteam mitteilen. "Mit den im Pilottest gewonnenen Daten können wir eine umfangreiche Lebenszyklusanalyse der Verpackungen durchführen und ihre Lebensdauer und Praktikabilität analysieren. Wir hoffen, damit aussagekräftige Ergebnisse mit einem hohen Mehrwert für den Online-Handel zu erzielen", so der Leiter des Logistikums der FH Oberösterreich, Franz Staberhofer.