Post testet Paketzustellung via Elektro-Lastenräder in Wien

Das Packerl vom Biker: Die Post testet die Zustellung von Paketen via Elektro-Lastenrad. Im dritten Wiener Gemeindebezirk werden in den kommenden drei Monaten zwei batteriebetriebene Fahrzeuge unterwegs sein, sagte Peter Umundum, Post-Vorstand für Paket und Logistik, am Dienstag in einem Pressegespräch. Bewährt sich das Konzept, soll es auf größere Städte in ganz Österreich ausgerollt werden.

SN/APA/THOMAS RIEDER Für die Stadt eine sinnvolle Alternative