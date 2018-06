Post will in nächsten Wochen neuen Bank-Partner präsentieren

Die Post will in den nächsten Wochen ihren neuen Bank-Partner bekanntgeben, kündigte Post-Chef Georg Pölzl am Dienstag im Klub der Wirtschaftspublizisten an. Die Kooperation mit der BAWAG läuft aus. Von insgesamt 20 nationalen und internationalen Gesprächspartnern seien noch zwei Bietergruppen im Rennen, sagte Pölzl. In Medien wurden zuletzt Namen wie Santander oder die Volksbanken genannt.

SN/APA/HANS PUNZ Post-Chef Georg Pölzl