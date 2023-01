Mit der Billigfliegerei ist es vorerst vorbei

"Kampfpreise" von 9,99 Euro gibt es vorerst nicht mehr. Aber von Rückzug kann keine Rede sein.

Der Chef der irischen Billigfluggesellschaft Ryanair, Michael O'Leary, ist ein Freund klarer Worte. Und mit Spekulationen, dass die Low-Cost-Carrier zumindest in Großbritannien schwierigeren Zeiten entgegensehen könnten, kann er gar nichts anfangen. "Wir sind gekommen, um zu bleiben", sagte O'Leary am Dienstag in Wien.

Obwohl - bleiben allein genügt O'Leary nicht. Er hat ehrgeizige Wachstumspläne, auch in Österreich. In Wien will Ryanair zusammen mit der von Niki Lauda übernommenen Tochter Laudamotion den Marktanteil heuer von 21 Prozent auf 25 ...