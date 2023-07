Preissteigerungen kurbelten Außenhandel der Bundesländer an

Vor allem starke Preissteigerungen haben die Importe und Exporte der österreichischen Bundesländer 2022 nominell kräftig angekurbelt. Die tatsächlich importierten und exportierten Waren gingen hingegen zum Teil deutlich zurück, erklärte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Montag in einer Aussendung.

2022 verzeichnete der gesamte österreichische Außenhandel Zuwächse von 19,8 Prozent bei den Importen und 17,2 Prozent bei den Exporten. Diese Entwicklung spiegelte sich auch im regionalen Außenhandel wider - alle neun Bundesländer erzielten im Vergleich zu 2021 deutliche Exportzuwächse. Das stärkste relative Exportwachstum verzeichnete Oberösterreich mit einem Plus von 9,6 Mrd. Euro, was einer Steigerung von 22,5 Prozent entspricht. Bei den Importen erzielten alle neun Bundesländer zweistellige Zuwächse. Wien verzeichnete mit einem Plus von 23,3 Prozent (plus 10,6 Mrd. Euro) den höchsten Importzuwachs.

2022 erzielten fünf Bundesländer einen Handelsbilanzüberschuss. Das heißt, es wurden mehr Waren von diesen Bundesländern exportiert als importiert. Den höchsten Handelsbilanzüberschuss hatte Oberösterreich mit 10,3 Mrd. Euro, gefolgt von der Steiermark mit 6,1 Mrd. Euro und Vorarlberg mit 3,1 Mrd. Euro. Das deutlichste Handelsbilanzdefizit verzeichnete Wien mit 29,3 Mrd. Euro.

Die steirische Wirtschaft exportierte 2022 Waren um rund 29 Mrd. Euro und erreichte damit ein Allzeithoch. Der bisherige Höchststand aus dem Jahr 2019 mit 26 Mrd. Euro sei damit deutlich übertroffen worden, teilte die steirische Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) am Montag mit. Allerdings zeige das Exporttrendbarometer aktuell nach unten: "Im heurigen Jahr ist die Industrie leider nicht mehr auf sehr hohem Niveau, wie wir das in den letzten Jahren gesehen haben. Und das wird sich natürlich auch auf die Exportzahlen für das Jahr 2023 auswirken", so Eibinger-Miedl gegenüber ORF Steiermark.