Zur Bekämpfung der Coronakrise will sich die Stadt Wien zeitweise an Unternehmen beteiligen. Sie löst damit heftige ideologische und politische Debatten aus.

Erst am Sonntag hat sich Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer klar gegen Verstaatlichungen und "Verländerungen" von Unternehmen ausgesprochen. Doch Wien ist anders. Im Zuge der Coronakrisenbewältigung will sich die Hauptstadt über eine Tochter befristet an Unternehmen beteiligen, um sie finanziell zu unterstützen. ...