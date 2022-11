Probleme der Güterbahn - Zwischen Strompreis und Straßenverkehr

Ein "Strauß an Krisen" macht der ÖBB-Güterzugtochter zu schaffen. Noch fährt man positiv, aber deutlich teurer.

Weil die hohen Energiepreise auch vor der Eisenbahn nicht Halt machen, sieht sich die ÖBB-Güterzugtochter Rail Cargo Austria (RCA) zu Preiserhöhungen gezwungen. Für Kunden in Österreich sollen die Preise mit Anfang 2023 in der Größenordnung von 20 Prozent und mehr steigen, sagt RCA-Vorstandssprecher Clemens Först.

Die Preise seien in den vergangenen Monaten bei Energie dreistellig, in anderen Bereichen im zweistelligen Prozentbereich gestiegen. Dazu kämen zahlreiche weitere Probleme wie fehlende Stabilität der internationalen Lieferketten. Die Erhöhung soll in zwei Etappen erfolgen, einmal will man die Energiekosten weitergeben, einmal die höheren Kosten der übrigen Bereiche.

Insgesamt sei der Bahn-Güterverkehr im Jahr 2022 von einem ganzen "Strauß an Krisen, die wir zu bewältigen hatten", konfrontiert gewesen, sagt ÖBB-Vorstandschef Andreas Matthä. Dazu zählt er neben dem Krieg in der Ukraine, der anhaltenden Covid-Pandemie, der Klimakrise und den Lieferengpässen auch noch ungewöhnlich viele Baustellen im Schienennetz.

Matthä sieht die Güterbahnen gegenüber dem Straßentransport per Lkw auch im Nachteil, weil dort externe Kosten wie Lärm oder Verschmutzung nicht berücksichtigt würden. Beim Lkw-Verkehr würde der Staat, somit die steuerzahlende Bevölkerung, 30 Prozent der Kosten tragen, während es im Bahnbereich nur neun Prozent seien.

Auch bei rechtlichen Auflagen sei die Güterbahn gegenüber dem Straßenverkehr benachteiligt. So müssten Lokführerinnen und Lokführer über Sprachkenntnisse des durchfahrenen Landes verfügen, zudem gebe es unterschiedliche technische Auflagen zu erfüllen.

Um solche Nachteile auszugleichen, fordern Matthä und Först unter anderem eine europaweite Harmonisierung, eine gesicherte Stromversorgung mit einem Preisdeckel für Bahnstrom sowie fixe Trassenpreise. Matthä unterstreicht den Beitrag der Güterbahn im Einsatz gegen den Klimawandel. "Ein erfolgreicher Schienengüterverkehr ist Voraussetzung zum Erreichen der Klimaziele, ohne Schiene werden wir die Pariser Klimaziele im Leben nicht erreichen".

Durch den Krieg in der Ukraine sei viel Verkehr weggebrochen, zugleich bediene man aber noch Fernoststrecken durch Russland. "Wir tun das als verlässlicher Partner unserer Kunden, unter Einhaltung sämtlicher Sanktionsregimes", unterstreicht Matthä.

In anderen Regionen erweitert die Rail Cargo ihren Aktivitätsradius. Eine Bahnlizenz in Serbien ermöglicht eine Alternative zur Route durch Rumänien und soll ab dem zweiten Quartal 2023 eine eigene direkte Verbindung nach Griechenland ermöglichen. In Schanghai soll eine Vertriebsgesellschaft beim Aufbau des Mittelkorridors der neuen Seidenstraße mitwirken.

Kolportierte Berichte über Verluste wurden dementiert. Sowohl die Rail Cargo Austria (RCA) als auch die RC-Gruppe hätten seit Bewältigung der Finanzkrise 2008/09 keine Verluste mehr gemacht.