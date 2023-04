Produktion nimmt im Februar zu

Der arbeitstägig bereinigte Produktionsindex für Industrie und Bauwesen hat im Februar gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,5 Prozent zugelegt, im Vergleich zum Vormonat Jänner war es ein (saisonal bereinigtes) Plus von 5,7 Prozent. "Die Produktion von Industrie und Bau haben zu Jahresbeginn 2023 deutlich an Dynamik gewonnen", so die Statistik Austria am Freitag. Der Index der Industrie stieg im Jahresvergleich um 6,6 Prozent, beim Bau belief sich das Plus auf 16,9 Prozent.

BILD: SN/APA/DPA/BERND WÜSTNECK Im Maschinenbau gab es im Februar einen starken Produktionsanstieg

In den industriellen Hauptgruppen gab es die größten Zuwächse bei Energie (plus 22,6 Prozent), Gebrauchsgütern (plus 13,1 Prozent) und Investitionsgütern (plus 11,2 Prozent). Der Anstieg im Bereich Investitionsgüter sei vor allem auf den Maschinenbau zurückzuführen, der ein Produktionsplus von 17 Prozent verzeichnen konnte, schreibt die Statistik Austria. Weiters habe die Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (plus 15,2 Prozent) zum Wachstum bei den Investitionsgütern beigetragen. Die Gruppe der Verbrauchsgüter verzeichnete zum Februar 2022 ein Plus von 4,0 Prozent, der Index für die Vorleistungsgüter ging dagegen um 2,8 Prozent zurück.