Protest gegen Holzimporte im Waldviertel

500 Land- und Forstwirte haben laut NÖ Bauernbund am Donnerstag im Waldviertel an der Grenze zu Tschechien gegen Holzimporte protestiert. Rund 150 Traktoren fuhren zwischen dem Grenzübergang Fratres-Slavonice und der Landesstraße bei Schönfeld (Bezirk Waidhofen an der Thaya) auf, um auf die angespannte Lage der heimischen Forstwirte aufmerksam zu machen, hieß es.

SN/APA/NÖ BAUERNBUND/EVA RIEGLER Ein Stopp unnötiger Importe wird gefordert