Pumpspeicherkraftwerk: Vorarlberg will Kaprun überholen

Die Illwerke VKW plant Österreichs größtes Pumpspeicherkraftwerk. Zu sehen wird es nicht sein - und nur für Deutschland arbeiten.

Der Vorarlberger Landesversorger Illwerke VKW taucht in der heimischen Energiepolitik nicht oft auf. Das hat einen Grund: Die 20 Speicher- bzw. Pumpspeicherkraftwerke arbeiten seit den 1930er-Jahren für die deutsche Stromversorgung. Das Eigentum an einigen Anlagen fällt erst zwischen 2040 und 2054 zurück an Vorarlberg.

Jetzt plant der Versorger ein neues Pumpspeicherkraftwerk, das einen wichtigen Beitrag zur europäischen Energiewende leisten könne, sagt Vorstand Christof Germann bei der Präsentation des Projekts Donnerstagabend in Wien. Mit einer Leistung von 1000 Megawatt ...