Punsch gegen Amazon: Der Charme der Christkindlmärkte

320 Millionen Euro geben die Österreicher am Christkindlmarkt aus, ein Fünftel der heurigen Weihnachtsausgaben. Was macht Weihnachtsmärkte für viele so unwiderstehlich? Und warum hält das Christkind nur wenig von online?

SN/www.picturedesk.com Süßer die Becher nie klingen. Süße und hochprozentige Getränke sind nur eines der Erfolgsgeheimnisse der Weihnachtsmärkte.