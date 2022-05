PV-Anlagen: Netzbetreiber gehen in Anträgen unter

Österreich braucht in Zukunft sechs Mal so viel Sonnenstrom wie bisher. Warum manche Netzbetreiber beim Ausbau bremsen.

Der Ausbau von Ökostrom senkt die Abhängigkeit von russischem Gas und saudischem Öl und hilft, die Strompreise zu senken. Das haben viele Österreicherinnen und Österreicher in den vergangenen Monaten gelernt. Und versuchen, diese Erkenntnis praktisch umzusetzen. Wer kann, erzeugt Strom bzw. Warmwasser auf dem eigenen Dach und stellt sich um Förderungen von Bund und Ländern an. "So einen Boom gab es noch nie", sagt Vera Immitzer vom Branchenverband Photovoltaic Austria. Bei der ersten Förderrunde Ende April wurden binnen 45 Minuten ...