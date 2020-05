Der Sportfachhandel ist nach dem Shutdown besser unterwegs als andere Sparten. Sprunghaft gestiegen ist die Nachfrage nach E-Bikes. Aber die Händler in den Tourismusorten zittern.

Die Post feiert Weihnachten, weil in Coronazeiten so viel Packerl ausgetragen werden müssen wie sonst nur im Advent. Für die Radhändler ist das Pendant zum Weihnachtsgeschäft heuer ausgefallen - Ostern ist die Zeit, in der aufs Jahr gesehen die meisten ...