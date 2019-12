Raiffeisen bekommt FMA-Strafe von 2,7 Mio. Euro zurück

Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat sich vor dem Verwaltungsgerichtshof (VwGH) gegen eine FMA-Geldstrafe in der Höhe von 2,7 Mio. Euro durchgesetzt. Der VwGH hob den Bescheid wegen eines Formfehler auf, berichtete "Die Presse" am Sonntag. Die Strafe müsse daher an die RBI rücküberwiesen werden.

SN/APA/Archiv/GEORG HOCHMUTH Die RBI bekommt ihr Geld zurück