Raiffeisen startet Mobilfunkmarke "Raiffeisen Mobil"

Raiffeisen bietet seinen Bankkunden jetzt unter der Marke "Raiffeisen Mobil" eigene Handyverträge an. Die Bank kooperiert dabei mit dem virtuellen Mobilfunkanbieter (MVNO) Ventocom, der auch hinter der Marke "Hot" steht. Ventocom ist wiederum im physischen Mobilfunknetz von Magenta eingemietet. Das Angebot richtet sich an Raiffeisen-Bankkunden, die pro IBAN auch SIM-Karten für vier weitere Personen aktivieren können, gab Raiffeisen am Montag bekannt.

SN/raiffeisen Raiffeisen-Werbechefin Petra Walter, Ventocom-CEO Michael Krammer

Ab 28. Februar soll "Raiffeisen Mobil" mit einer österreichweiten Kampagne beworben werden, kündigte die Geschäftsführerin der Zentralen Raiffeisenwerbung, Petra Walter, an. Es gibt drei Tarife (S, M, L) mit jeweils 1.000 Gesprächsminuten und 1.000 SMS sowie 5 GB Datenvolumen um 4,90 Euro, 15 GB um 9,90 Euro und 25 GB um 14,90 Euro. Laut Ventocom-Chef Michael Krammer gibt es weder Servicepauschalen noch Aktivierungsgebühren oder Mindestbindungen, jeder 12. Monat ist gratis. Die SIM-Karten gibt es online unter www.raiffeisen-mobil.at oder in ausgewählten Raiffeisen-Filialen.