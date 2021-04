Raiffeisenbank: Eigene Wege bei Einlagensicherung

Wegen Commerzialbank-Debakel gründet Raiffeisen eigenen Sicherungsfonds.

Wie ein Fels in der Brandung steht die österreichische Einlagensicherung (ESA) auch in finanziell stürmischen Zeiten. "Wir sichern Ihr Geld" und "Ihre Einlagen sind bis zu 100.000 Euro geschützt", so lautet die Botschaft auf der Internetseite der Einlagensicherung, der 455 Banken als Mitglieder angehören.

Das sind keine leeren Versprechen. In der Tat steht die ESA für Ausfälle bis zu 100.000 Euro gerade - und hat das im Vorjahr auch bei der Insolvenz der Commerzialbank Mattersburg unter Beweis gestellt.

...