Raiffeisenlandesbank OÖ prüft die Fusion mit der Hypo Salzburg

Bis zur Jahresmitte soll entschieden sein, ob der Hypo-Mehrheitseigner die Bank zur Gänze übernimmt und sie mit der RLB OÖ zusammenführt, sagt Generaldirektor Heinrich Schaller.

Der Hypo Salzburg stehen entscheidende Monate bevor. Der Mehrheitseigentümer, die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich (RLB OÖ), prüft derzeit die Möglichkeit eines Zusammenschlusses mit der Hypo. Eine Entscheidung darüber soll bis zur Jahresmitte fallen.

RLB-OÖ-Vorstandschef Heinrich Schaller bestätigte den SN entsprechende Überlegungen, sagte auf die Frage, ob es jedenfalls zu einer Fusion kommen wird, aber: "Wir wissen es noch nicht." Man habe eine Projektgruppe eingerichtet, die ermitteln soll, wie Doppelgleisigkeiten in der Verwaltung künftig vermieden werden könnten. Hintergrund dieser Überlegungen ist, dass die Hypo Salzburg, weil sie der RLB OÖ zu drei Viertel gehört, den gleichen strengen Auflagen wie ihre Mutter unterliegt. Die untersteht ihrerseits direkt der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB). Damit einher gehe, dass "wir vieles, was wir in der RLB machen, in der Hypo noch einmal machen müssen", sagt Schaller. Das betreffe den gesamten Verwaltungsbereich vom Rechnungswesen und Controlling über die Abwicklung bis zum Risikomanagement. Das wolle man ändern, sagt der RLB-Chef. Man prüfe, ob es dafür auch andere Möglichkeiten als einen Zusammenschluss gibt, "ein Ergebnis soll es bis zur Jahresmitte geben".