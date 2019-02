Ratingagentur DBRS tastet Österreichs Bestnote nicht an

Die Ratingagentur DBRS bleibt bei der Bestnote AAA für Österreichs Wirtschaft. Auch der Ausblick ist unverändert stabil, es ist also keine Änderung in Sicht, teilte das kanadische Unternehmen am Freitagabend mit. Der deutliche Abbau der Staatsschulden mache noch vorhandene Schwächen im Bankensektor und den allgemein hohen Schuldenstand mehr als wett.

SN/APA (Techt)/HANS KLAUS TECHT Österreichs Finanzen werden gut bewertet