Raumfahrt-Technik: Lässt Österreich Millionen im All liegen?

Ob Wetterprognose oder Navi: Raumfahrt- Technik ist im Alltag angekommen. Heimische Betriebe müssen beim Staat betteln, um ihre Millionenprojekte umsetzen zu können.

Weltraumforschung habe mit der Vorstellung vieler, die dabei an Mondlandung und Marsmission denken, wenig zu tun, sagt Dieter Grebner, Chef von Austrospace, also jener Vereinigung österreichischer Unternehmen, die auf Weltraumtechnik setzen. "Schon jetzt nutzt so gut wie jeder die Errungenschaften der Raumfahrttechnologie täglich, egal ob er das Navi im Auto einschaltet oder die Wetterprognose am Handy anschaut." Und Telekommunikation, autonomes Fahren oder Fliegen wären ohne Satelliten und Trägerraketen, die diese ins All bringen, nicht möglich.

Österreichische Unternehmen, Unis ...