Raus aus der Verpackung

Gelaserte Kiwis, Waschmittel aus dem Nachfüllautomaten und Mehrwegsackerl für Obst: Ideen gibt es viele, um die 295.000 Tonnen Plastikverpackung zu reduzieren. Das Umdenken beginnt erst.

Im Durchschnitt ist ein Plastiksackerl 20 Minuten in Gebrauch. Ein Problem bleibt es viel länger: Bis zu 450 Jahre braucht Plastik, bis es zersetzt ist. Nicht nur die EU sagt daher dem Plastikmüll den Kampf an. Nicht recyceltes Plastik soll besteuert, Einwegprodukte wie Plastiktrinkhalme und -besteck verboten werden, so der Plan. Auch Handel und Industrie überbieten sich mit Meldungen, wie sie den wachsenden Berg an Verpackungsmüll verkleinern wollen.