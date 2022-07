Raus aus Gas: Die Zukunft mit Wasserstoff ist grün

Sollte Gas knapp werden, hilft kurzfristig nur, sparsam damit umzugehen. Langfristig bietet sich grüner Wasserstoff als Alternative an.

Raus aus Erdgas - im Falle Österreichs vor allem raus aus der Abhängigkeit von russischem Erdgas - und hinein in erneuerbare Energien. Das ist die politische Devise, die Klimaministerin Leonore Gewessler am Mittwoch einmal mehr bekräftigte. Nicht zuletzt im Hinblick auf die Ungewissheit, ob durch die Gasleitung Nord Stream 1 nach Ende der Wartungsarbeiten ab Donnerstag wieder Gas aus Russland in den Westen fließt. Die Ostseepipeline sei zwar für Österreich "nicht die zentrale Versorgungsroute, aber für Deutschland ist sie es", ...