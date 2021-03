Razzia auch bei Höller Entsorgung in St. Johann

Wem schadete das Müllkartell? Gemeinden fordern rasche Aufklärung, es geht um 900 Mill. Euro Müllgebühr im Jahr. In Salzburg gab es neben Rieger auch bei Höller in St. Johann eine Razzia.

Nicht nur bei Rieger in Neumarkt am Wallersee, auch bei Höller-Entsorgung in St. Johann gab es bereits Dienstag eine Hausdurchsuchung der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB). Mitarbeiter der BWB und des Landeskriminalamts hätten vor allem Computer und Schriftverkehr durchforstet, bestätigt Vertriebschef Lukas Höller. Vorwürfe über Preisabsprachen weist Höller wie zuvor Rieger zurück. "Was genau gesucht wurde, wissen wir selbst nicht", betont Höller.

Wie berichtet, filzt die BWB seit Dienstag die heimische Müllbranche. Bei mehr als 20 Betrieben österreichweit gab es Razzien, ...