Razzia bei Hygiene Austria: FFP2-Masken doch nicht "made in Austria"?

Masken aus China von Schwarzarbeitern als österreichische Ware umetikettiert: Die Vorwürfe gegen Hygiene Austria wiegen schwer. Das Unternehmen dementiert. Ein Polizist spricht indes vom "knietiefen Waten" in chinesischen Masken bei der Hausdurchsuchung.

Mitte Jänner, kurz bevor in Österreich die Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken an bestimmten Orten eingeführt wurde, echauffierte sich Palmers-Chef Tino Wieser lautstark über die Regierung. Stein des Anstoßes: Senioren wurden mit chinesischen FFP2-Masken statt mit heimischer Ware ausgestattet. Wieser ist neben seiner Funktion bei Palmers auch Geschäftsführer des Schutzmaskenherstellers Hygiene Austria mit Produktion in Wiener Neudorf. Das Unternehmen, das im Frühjahr 2020 gegründet wurde, gehört Palmers und dem Faserhersteller Lenzing gemeinsam - und kam bei der Ausschreibung der Seniorenmasken ...