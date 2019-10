RBI-Aktie nach EuGH-Urteil zu Frankenkredite im Minus

Die Aktie der Raiffeisen Bank International (RBI) ist am Donnerstag nach Bekanntwerden eines Urteils des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) zu Frankenkrediten in Polen zwischenzeitlich mehr als drei Prozent ins Minus gerutscht. Der EuGH erklärte, dass polnische Gerichte wegen missbräuchlicher Klauseln bestimmte Darlehensverträge in Schweizer Franken für nichtig erklären dürfen. (Urteil C-260/18)

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Raiffeisen musste einen deutlichen Kursverlust hinnehmen