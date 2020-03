Recheis-Chef: "Wir produzieren derzeit Nudeln rund um die Uhr"

100.000 Kilogramm Nudeln erzeugt das Tiroler Unternehmen am Tag. Derzeit produziere man 24 Stunden am Tag und das sieben Tage in der Woche, sagt Recheis-Chef Martin Terzer. Was ihn freut: Auch den Kunden ist jetzt wieder mehr bewusst, dass eine Produktion in Österreich mit heimischen Rohstoffen wichtig ist.

SN/recheis Bei Recheis produziert man derzeit rund um die Uhr.