Recht auf Siesta oder Hitzefrei? Was am Arbeitsplatz gilt

Viele Bestimmungen des Arbeitsrechts sind hundert Jahre alt und mehr. Klimawandel und Hitze waren da kein Thema. Experten fordern für die Zukunft Anpassungen.

Hitzefrei gibt es nur am Bau, und selbst da gibt es keinen Rechtsanspruch.

Zwar blieb es in Österreich am Mittwoch kühl und regnerisch. Und doch werfe ein Juli, der nicht nur in Europa katastrophal heiß war, nur eine Frage auf, "ob es ein bisschen heißer wird oder richtig arg", sagt Meteorologe Andreas Jäger. ...