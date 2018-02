Recht in der Arbeit: Was die häufigsten Irrtümer sind

Wer bestimmt über den Urlaub? Wie muss gekündigt werden? Fehlende Rechtskenntnis kann teuer werden.

Über die Rechte am Arbeitsplatz gibt es viele Unklarheiten und falsche Vorstellungen. Ein Beispiel ist die weitverbreitete Meinung, dass im Krankenstand keine Kündigung ausgesprochen werden kann. Die Rechtsexperten Christina Marx und Lorenz Huber von der Wirtschaftskammer Salzburg werden an einem Vortragsabend in der SN-Reihe "Mein Recht" am Donnerstag, den 15. Februar, um 19 Uhr im SN-Saal (Karolingerstraße 40) auf die häufigsten Irrtümer hinweisen und für Fragen zur Verfügung stehen. Im Folgenden greifen die Experten vorweg ein paar der häufigsten Irrtümer heraus.