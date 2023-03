Red Bull entdeckt das Geschäft mit dem Wasser

In Deutschland hat das Wirtschaftsministerium Red Bull den Kauf einer Mineralwasser-Quelle erlaubt. Auch in Österreich soll es konkrete Wasser-Pläne geben.

Nicht nur die europaweit durchgeführten Razzien beim Energydrink-Giganten Red Bull lassen derzeit die Wogen hochgehen. In Deutschland sorgte zuletzt für Diskussionen, dass Red Bull gemeinsam mit seinem Vorarlberger Abfüller Rauch die Urstromquelle in Brandenburg übernehmen will. Das deutsche "Handelsblatt" berichtete, dass Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) dem Verkauf der Mineralwasserquelle zugestimmt habe.

Bedenken wegen Holding-Sitz in China

Überhaupt erst eingeschaltet hat sich das Ministerium, weil hinter Red Bull nicht nur Dietrich Mateschitz' Sohn Mark Mateschitz (49 Prozent) ...