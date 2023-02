Red Bull: Modelabel AlphaTauri sperrt Läden in Österreich zu

AlphaTauri ist eines der ambitioniertesten Modeprojekte Europas. Red Bull investiert seit dem Start 2016 hohe Summen. Jetzt werden die drei Läden in Österreich (Salzburg, Graz und Wien) geschlossen. Ein erstes Indiz dafür, dass der Konzern in manchen Bereichen nun auf die Kostenbremse steigt?

Anhaltende Gerüchte um Einsparungen hat AlphaTauri-Chef Ahmet Mercan dem Branchenmedium "TextilZeitung" bestätigt: "Wir sind eine sehr junge Marke und haben Erfahrung gesammelt. Die Läden in Österreich haben ihren Beitrag geleistet. Wir legen den Fokus jetzt auf Wholesale und E-Commerce." Die Geschäfte in Österreich werden im Juli zugesperrt. AlphaTauri ist in Wien, Graz und der Salzburger Altstadt vertreten. Die Standorte sind teils erst vor knapp zwei Jahren eröffnet worden. In Salzburg residiert AlphaTauri in der weltweit bekannten Getreidegasse. Nur der kürzlich ...