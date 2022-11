Nach Mateschitz-Tod: Managerteam leitet künftig Red Bull

Nach dem Tod von Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz gab der Weltkonzern am Freitag gegenüber seiner Belegschaft bekannt, wie es organisatorisch und personell weitergeht.

"Wie von meinem Vater und mir vorgeschlagen und gewünscht und von unseren thailändischen Partnern unterstützt, wird ein Board of Directors die Geschäfte von Red Bull führen", schrieb Mateschitz-Sohn Mark in einer Mitteilung an die Belegschaft von Red Bull.

Red Bull präsentiert neues Führungsteam

Teil des Führungsteams sind Franz Watzlawick (CEO Beverage Business), Alexander Kirchmayr (CFO/Finanzvorstand) und RB-Leipzig-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff (CEO Corporate Projects und Investments). "Franz, Alexander und Oliver waren unser Wunschteam. Ich bin sehr froh, dass sie die Aufgabe übernehmen", heißt es in dem Schreiben, das den SN vorliegt. Marcus Weber (CMO Beverage Business) soll weiterhin die Verantwortung für das globale Beverage Marketing tragen, an Franz Watzlawick berichten sowie zusätzlich die Prokura erhalten.

Zwei neue Geschäftsführer für Distribution & Marketing GmbH von Red Bull

Roland Concin, Walter Bachinger und Volker Viechtbauer verlassen ihre bisherigen Positionen, bleiben Red Bull aber als Berater erhalten. Bachinger und Viechtbauer sollen darüber hinaus Mateschitz-Sohn Mark, der die Anteile an der Distribution & Marketing GmbH besitzt, als Geschäftsführer unterstützen.

Weitere Informationen folgen