Red Bull: Neue Rekorde im letzten Jahr mit Dietrich Mateschitz

Die Schallmauer von zehn Milliarden Dosen hat Red Bull im Vorjahr locker geknackt. Mit einem Plus von fast 20 Prozent stehen nun 11,52 Milliarden Dosen zu Buche. Der Umsatz kratzt an der Zehn-Milliarden-Marke.

Es ist ein Ergebnis, das alle bisherigen in den Schatten stellt. Das letzte Jahr, in dem Dietrich Mateschitz den Red-Bull-Konzern anführte, brachte Bestmarken in der Firmengeschichte. Dietrich Mateschitz ist im vorigen Oktober verstorben, seinen 49-Prozent-Anteil an Red Bull hat sein Sohn Mark übernommen. Das operative Geschäft wird von einer neuen Dreier-Spitze geleitet. 2022 wurde erstmals wurde die magische Marke von zehn Milliarden verkauften Dosen geknackt - und zwar deutlich. Mit einem Zusatz von 18,1 Prozent stehen 11,582 Milliarden Dosen zu ...