Reformen für die nächsten 15Jahre

Wenn die Pandemie die Wirtschaft nicht mehr im Griff hält, will Minister Martin Kocher den Arbeitsmarkt für die Zukunft wetterfest machen.

Sie sind rund ein Jahr Arbeitsminister. Was hat Sie denn als Neuling in der Politik am meisten überrascht? Martin Kocher: Ich habe ja ziemlich genau gewusst, was auf mich zukommen wird, daher gab es keine großen Überraschungen. Was mich in meiner Entscheidung, bestätigt hat, war, dass der Gestaltungsspielraum doch sehr groß ist. Gerade in der Pandemie konnte man bei den Maßnahmen einiges bewegen. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass wir uns neben der Pandemiebekämpfung auch mit Zukunftsfragen des Arbeitsmarkts beschäftigen können. Und niemand hat sich gewünscht, dass es so turbulent wird, wie es im Herbst wurde. Aber das kann in der Politik eben passieren.

Der Arbeitsmarkt hat sich unerwartet rasch erholt. Was waren die Gründe dafür? Nach Phasen der Einschränkungen haben sich Wirtschaft und Arbeitsmarkt rasch erholt, weil aufgestauter Konsum nachgeholt wurde. Der Einkommensverlust, war wegen der Hilfen nicht so groß. Daher hat die Stimmung schnell ins Positive gedreht. Das hätte ich nicht so erwartet. Zudem haben wir eine Reihe von Maßnahmen gesetzt, für Langzeitarbeitslose die Aktion Sprungbrett, die Corona-Joboffensive für die Qualifizierung. Das hat dazu geführt, dass binnen drei Monaten die Arbeitslosenzahlen von sehr hohen Ständen auf das Niveau vor Krise gesunken sind. Auch die Zahl der Personen in Kurzarbeit ging auf 30.000 bis 40.00 zurück. Man sieht auch, dass mit jedem Lockdown die negativen Wirkungen auf die Wirtschaft geringer werden, auch auf dem Arbeitsmarkt.

Das gilt aber nicht für alle Bereiche des Arbeitsmarktes. In Bereichen, die von den Kontaktbeschränkungen betroffen sind - körpernahe Dienstleistungen, Tourismus Gastronomie - sieht man schon Verwerfungen. Selbst bei Kurzarbeit gehen Menschen, die dort arbeiten, aus der Branche hinaus, weil sie mehr Sicherheit haben und mehr arbeiten wollen.

Sind diese Personen für die betroffenen Branchen dauerhaft verloren? Das glaube ich nicht, aber es wird für diese Branchen schwieriger, Personal zu finden und zu halten. Zum einen wegen der Pandemie, aber auch wegen der insgesamt besseren Arbeitsmarktlage. Die macht es für Branchen mit unregelmäßigen Arbeitszeiten, mit rasch wechselnden Einsätzen schwieriger, das gilt für den Tourismus, aber auch für die Pflege. Die Arbeitgeber müssen daher dafür sorgen, dass die Arbeitsplätze attraktiv sind, darauf haben einige bisher vielleicht weniger stark geachtet.

Der Tourismus hat gerade erst wieder geöffnet, da erklärt man wichtige Herkunftsländer zu Virusvariantengebieten. Eine richtige Entscheidung des Gesundheitsministers? Ich tue mir da mit der Beurteilung schwer, weil ich nicht die gesamte medizinische Expertise habe. Klar ist das für die Tourismuswirtschaft nicht angenehm, noch dazu, wenn es kurzfristig passiert. Aber wenn es notwendig ist, muss es eben sein. Die Arbeitsmarktpolitik ist in Krisen dazu da, die Folgen der gesundheitlich notwendigen Einschränkungen zu mildern. Das müssen wir jetzt eben wieder machen.

Es gibt einige Vorhaben, um den Arbeitsmarkt zukunftsfit zu machen. Die musste man verschieben, was kommt 2022? Wir haben im Lauf des Jahres einiges gemacht, es gab viele Diskussionen zur Reform der Arbeitslosenversicherung, wir haben Initiativen für die Qualifizierung gesetzt. Aber die Aufmerksamkeit galt eben der Pandemie, das ist einfach so.

Langzeitarbeitslose haben von der Erholung auf dem Arbeitsmarkt nur mäßig profitiert. Muss man für diese Gruppe noch mehr tun? Wir haben für 2022 das größte Budget zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit. Das war auch nötig, damit sie sich nicht verfestigt. Daher habe ich mich sehr dafür eingesetzt. Die Lage hat sich aber gebessert, wir waren im April bei 148.000 Personen, jetzt sind wir bei 111.000. Aber das sind noch immer um fast 15.000 mehr als im Dezember 2019. Und wir wollen unter 100.000 Personen kommen, weil Langzeitarbeitslosigkeit ein gesellschaftliches Problem ist. Dass wir mehr offene Stellen haben als vor einem halben Jahr, hilft natürlich dieser Gruppe besonders stark.

Ein Dauerproblem ist auch die Lücke zwischen angebotenen und auf dem Markt nachgefragten Qualifikationen. Gibt es da schon Fortschritte? Da haben wir mit der Corona-Joboffensive ein Programm, das wirkt. Dabei haben schon rund 100.000 Personen eine Ausbildung abgeschlossen, wir haben noch Geld für nächstes Jahr, also werden es noch mehr werden. Rund die Hälfte findet innerhalb von sechs Monaten einen Job. Aber nach der Pandemie geht es darum, diese Programme noch stärker auf den Bedarf in den einzelnen Branchen auszurichten.

Ab Anfang Februar gilt die allgemeine Impfpflicht. Auf dem Arbeitsplatz soll aber weiter die 3-G-Regel gelten, es können also auch Ungeimpfte arbeiten. Ist das nicht ein Widerspruch, der rechtliche Fragen aufwirft? Man muss es von der anderen Seite her denken. Was wäre passiert, wenn man für den Arbeitsplatz 2-G verordnet hätte. Die Sozialpartner haben darauf hingewiesen, dass das in einigen Bereichen zu personellen Engpässen führen könnte. Das mag sein, aber der entscheidende Punkt für mich war: 2-G auf dem Arbeitsplatz würde heißen, dass Ungeimpfte nicht nur den Job verlieren würden, sondern in der Folge auch den Anspruch auf Arbeitslosengeld und Sozialhilfe, weil sie dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen. Damit würden sie durch das gesamte soziale Netz fallen. Das halte ich für eine unverhältnismäßige Sanktion, weil nicht Erwerbstätige maximal eine Verwaltungsstrafe von 600 Euro bekommen.

Der Verlust des Arbeitsplatzes war für Sie das höhere Gut? Ja, nicht nur des Arbeitsplatzes, sondern aller weiteren Leistungen.

Die Impfkampagne hat nicht den Erfolg gebracht, den sich die Regierung erhofft hat. Hätte der Verhaltensökonom Kocher andere Anreize gesetzt? Die Impfkampagne wurde vor rund einem Jahr gestartet, damals gab es zu wenig Impfstoff und eine Alpha- und Beta-Variante, für die laut Experten eine Impfquote von 60 bis 70 Prozent ausgereicht hätte. Im Lauf des Sommers hat sich gezeigt, dass das nicht reicht. Und zwar bei weitem nicht, jetzt heißt es, man bräuchte 85 bis 90 Prozent für die Delta-Variante. Die hätte man in Österreich auch mit der besten Impfkampagne und zusätzlichen Anreizen nicht geschafft, das sieht man auch im Vergleich zu Ländern, die eine ähnliche Kultur haben wie Deutschland oder die Schweiz. So hohe Quoten sind wahrscheinlich nur mit einer Form der Verpflichtung zu erreichen. Ich glaube nicht, dass es massive Versäumnisse gab. Aber natürlich gab es Aspekte der Kampagne, die man verbessern hätte können.

Ökonomen sagen, dass dann, wenn die Pandemie gesundheitspolitisch im Griff ist, in der Fiskalpolitik umgeschaltet werden müsse. Das gilt wohl auch für die Arbeitsmarktpolitik. Wann ist die Zeit reif für eine Reform der Arbeitslosenversicherung? Wir sind da in der Diskussion schon recht weit. Geplant ist weiterhin, im ersten Halbjahr ein Reformpaket vorzustellen und es, wenn es zu keinen weiteren pandemiebedingten Verzögerungen kommt, noch vor dem Sommer zu beschließen.

Wie könnte das aussehen? Es hängt vieles voneinander ab. Die Höhe der Nettoersatzrate wird eine Rolle spielen, es deutet einiges auf eine degressive Gestaltung hin, also in einer ersten Phase gibt es mehr, aber die Abstufung ist noch in Diskussion. Es muss auch gewährleistet werden, dass kurzfristige Arbeitslosigkeit, das sogenannte Zwischenparken, weniger attraktiv wird. Wir werden die Möglichkeit des Zuverdienstes sicher nicht generell ausschließen. Aber so wie er jetzt geregelt ist, zeitlich unbegrenzt für alle, ist er vermutlich auch nicht optimal. Wir müssen dafür sorgen, dass wir jene, die Unterstützung benötigen, noch besser fördern, aber auch Verbindlichkeit herstellen. Und wir müssen sicherstellen, dass für jene, die auf Kosten der Versicherungsgemeinschaft zumutbare Beschäftigung nicht annehmen, die gesetzlich vorgesehenen Sanktionen greifen.

Mit welchen Erwartungen gehen Sie ins Jahr 2022? Der Wunsch ist, die vergleichsweise gute Arbeitsmarktlage, die wir haben - wir sind mit 530.000 Arbeitslosen in das Jahr gestartet und stehen jetzt wir bei 375.000 Personen, zu halten. Mit all den Schwierigkeiten, die sich aus der Pandemiebekämpfung noch ergeben. Und dass wir bei der Arbeitslosenversicherung Neu und beim Thema Fachkräftemangel einige Schritte weiterkommen und Reformen zustande bringen, die die nächsten zehn, 15 Jahre wirken.