Regierung arbeitet an gesetzlicher Kreditstundung

Die Regierung arbeitet an einer gesetzlichen Stundung von Krediten für Privatpersonen und Kleinunternehmen, schreibt der "Standard". Über die Dauer werde zwar noch verhandelt, ein Gesetzesentwurf des Finanzministeriums sehe aber drei Monate vor, die um weitere drei Monate verlängert werden können. Die Stundungen sollen automatisch greifen, wer nicht teilnehmen will müsste sich abmelden.

Die Kreditstundung werde zu jenem Zinssatz verzinst, der auch für den ursprünglichen Kredit gilt. In Diskussion sei eine Ausweitung der Regelung auf Kleinunternehmer, denen nahezu alle Umsätze wegbrechen. Dabei werde eine Umsatzgrenze von zwei Millionen und maximal zehn Mitarbeitern als Obergrenze für die Krediterleichterung erwogen, so der "Standard". Das entspräche auch der neuen deutschen Regelung.

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) ziehe die generelle Stundung per Gesetz vor, größere Institute mit ausländischen Muttergesellschaften ebenso, weil sie dann die fehlenden Einnahmen in der Zentrale besser argumentieren könnten. Raiffeisen solle eher für eine Selbstverpflichtung sein, so die Zeitung.

Quelle: APA