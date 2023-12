Regierung einigt sich auf Mietpreisbremse: Freier Markt bleibt ausgenommen

Nach monatelangem Ringen einigte sich Türkis-Grün auf eine Begrenzung der Mieten in den nächsten drei Jahren. Der freie Mietenmarkt bleibt aber ausgenommen.

Sprichwörtlich im letzten Abdruck einigte sich die türkis-grüne Bundesregierung doch noch auf eine Mietpreisbremse. Am Dienstag kommt die Vorlage in den Bautenausschuss des Parlaments, am Freitag soll sie im Plenum beschlossen werden. Der Weg war quälend und lang. Schon im ...