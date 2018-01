Regierung stellte Beschäftigungsbonus und Aktion 20.000 ein

Das neue Jahr bringt das vorzeitige Aus für den Beschäftigungsbonus sowie die Aktion 20.000. Die neue ÖVP-FPÖ-Regierung hat sich am Wochenende zum Jahreswechsel per Rundlaufbeschluss von den beiden Arbeitsmarktmaßnahmen der Vorgängerregierung verabschiedet. Sie werden nun als "nicht zielführend" betrachtet. In einer Aussendung am Neujahrstag wurde zudem auf die gute Konjunktur verwiesen.

SN/APA (AFP)/VLADIMIR SIMICEK Die neue Sozialministerin Beate Hartinger-Klein von der FPÖ