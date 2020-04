Regierung stockt Mittel für Kurzarbeit von einer auf drei Milliarden Euro auf

Wegen des hohen Bedarfs an Unterstützung für Kurzarbeit in der Corona-Krise stockt die Regierung die dafür vorgesehenen Mittel von einer auf drei Milliarden Euro auf. Das werden Finanzminister Gernot Blümel und Arbeitsministerin Christine Aschbacher (beide ÖVP) per Verordnung veranlassen, hieß es zur APA. Bis Freitag wurden Corona-Kurzarbeitsanträge im Ausmaß von einer Milliarde Euro bewilligt.

SN/APA (Symbolbild)/BARBARA GINDL Hoher Bedarf an Unterstützungsgeldern in der Wirtschaft